Kuidas Eesti üks esimesi detektoriste kulda otsis 

„Möödunud nädalal ilmus Karksi keegi noormees, kes nimetab ennast Tartu elanikuks Johannes Kuusemäeks. Mees seletab, et ta tulnud eeltöid tegema kullakaevamiseks, mis algavat juunikuus. Majanduslikult toetavad kaevamist kaks Tartu ja üks kohapealne jõukam inimene. Kaevamistöid juhtivat üks üliõpilane, kes varemalt Karksis käinud ja kulla asukohast plaani valmistanud. Johannes Kuusemäel on kaasas nõiavits-aparaat, mis peab hõlbustama varanduse asukoha leidmist. Katsed nõiavitsa demonstreerimisel näitasid, et aparaat reageerib metallide olemasolu puhul maas. Kohal, kus maa sisse peideti metallitükk, hakkas aparaadi osuti sisselülitamisel liikuma, kuna seal, kus metalli ei olnud, püsis liikumatult. Pealtnäha aparaat näib nigel, töötab taskulambipatarei jõul,“ jutustab Maa Hääl lähemalt.