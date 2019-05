Eesti uudised „Ärge jätke mind üksi, kui oleme joonud šampanjat!“ Rainer Kerge , täna, 00:11 Jaga: M

Martin Ahven

„See on nii vastik – see teadmine, et mõni raamat lähebki igaveseks kinni ja sul ei ole võimalik enam iial seda avada. Jüri oli selline raamat,“ ohkab Piret Kooli, eile ootamatult surma saanud Jüri Aarma kolleeg ja sõber.