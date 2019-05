Terminaatori mehed Jaagup ja Roland käisid Norras motomatkal: sellistel reisidel õpid sõpra jälle uuest küljest tundma 

Jaagup ja Roland vurasid Norras ringi viis päeva. „See reis tuli hästi eksprompt – vaatasime, et meil jäi kontsertide vahele üks viiepäevane auk ja otsustasime minna. Muidu tuleb suvi peale ja ei jõuagi kuskil käia, sest tööd on palju. Õnneks me saime ka väga hea ilma. Täpselt kaks päeva enne, kui Lysevegeni peale jõudsime, oli seal tee lahti tehtud. Kahel pool teed olid kolmemeetrised lumehanged, mille vahelt tee välja oli sulanud. Saime sooja ja ei saanud üldse vihma. Tavaliselt Norras käies vihmast ei pääse.“

„Eks ta natuke ole ka, aga õhtul söögi kõht korralikus rootsi lauas täis ja poole tunni pärast oli laevas haudvaikus, lärmavaid ja märatsevaid inimesi polnud,“ kiidab Jaagup. „See on transpordilaev, aga kajutid olid korralikud, süüa sai hästi, olemas on baar ja telekat saab ka vaadata. Laev läheb õhtul hilja välja ja on hommikul vara kohal. Karaoket seal laulda ei saa, aga muud võimalused on kõik head. Mulle igatahes meeldis.“

Ühe jutiga sõideti 800 kilomeetrit

Kokku sõitsid mehed kahel rattal umbes 2500 kilomeetrit. „Esimene päev oli päris ränk, sõitsime umbes 800 kilomeetrit. Heade teede peale jõudmiseks on kiirtee kiirtee otsa. Tegime tankimis- ja kohvipeatusi, aga muidu sõitsime järjest. Siis jõudsime Rakvere suurusesse linna Arendali ja nii kui sealt välja saime, hakkas kohe silmipimestav ilu pihta – seal on Eestile lähimad serpentiinid ja vau-efektiga looduslikud kohad, kaljud, mäed, lumised tipud, fjordid. Sõnadega seda kirjeldada on ikka väga raske.“

Jaagup muigab, et motoreisil väga palju jala ei käida. „Meil oli küll plaanis käia selles maailmakuulsas kohas, kus on kahe kalju vahel suur munakujuline kivilahmakas, mille peal kõik pilti teevad ja püüavad seda kuristiku kohal lahti hüpata,“ räägib Jaagup. „Siis aga saime teada, et sinna on edasi-tagasi saamiseks vaja neli tundi jalgsi matkata ja otsustasime, et las see jääb teistele.“