Jamie Oliveri äri lagunes: meisterkoka 1000 alluvat jääb tööta

Suletud restoranide seas on Oliveri kuulsad einelad Fifteen ja Barbecoa, samuti suurem osa Jamie's Italiani ketti kuuluvad toidukohtadest. Seda hoolimata sellest, et meisterkokk üritas äri 4 miljoni naela (4,56 miljoni euro) suuruse rahasüstiga päästa. See ei õnnestunud ning neid haldav firma on praeguseks maksejõuetu. Avatuks jäävad kaks Jamie's Italian restot ning Gatwicki lennujaamas asuv Jamie Oliver's Diner. Ülejäänud äride akendel ilutsevad juba suured sildid, millel kirjas „SULETUD“.