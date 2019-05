Seltskond GALERII | ÕL CANNES’IS: hurmurid Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt ajasid punasel vaibal pealtvaatajad täiesti pööraseks Erlend Štaub, Cannes | Gerly Mägi , täna, 02:52 Jaga: M

Margot Robbie, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt Erlend Štaub

Sellist punase vaiba staaride paraadi nagu filmi "Once Upon a Time in Hollywood" eel pole Cannes'is ammu nähtud ning tänavu festivalil seda ilmselt üle ka ei trumpa. Leonardo DiCaprio, Brad Pitti ja Quentin Tarantino saabumist saatsid vaibumatu aplaus ja hõiked pealtvaatajate seast.