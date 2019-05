Triiksärgi ja pintsakuga trummi ja bassi peole? Just seda teeb Beach Grindil esinev Dimension 

Dimension, kodanikunimega Robert Etheridge on hetkel üks kuumimaid Suurbritannia produtsente, kes on müünud kodumaal välja kõik saalid, kus peaesinejana üles astub. Etheridge’i tee muusikatööstusesse sai alguse 2013. aastal, mil kaasmaalane ja produtsent Wilkinson ta avastas.

„Dimension on olnud Grindi sõber alates tema karjääri alguspäevadest. Tore on näha, kuidas ta on artistina kasvanud ning saanud vaid mõne aastaga üheks kõige olulisemaks trummi ja bassi artistiks maailmas,“ rõõmustab Beach Grindi korraldaja Kaarel Sein festivalil üles astuva artisti edu üle.