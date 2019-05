Jüri Aarma: maailmas ei ole sarnaseid inimesi 

„Mu isa ütleb, et maailmas ei ole sarnaseid inimesi. Kõik inimesed on isiksused. Seega öelda, et kuule, su isa on selline, miks sina selline ei ole, seda ei saa küsida ja ei tohigi. Keegi ei ole oma isa, keegi ei ole oma poeg.

Ja loomulikult on maal parem, süüvimine on alati parem, aga seda pole kõigile antud. Me peame aru saama, mitte ainult oma elu lõpusirgel, kes me sellised oleme, mis meile on antud ja mille järgi elame. Kui see on olemas, siis läänlane ütleb õnn, idamaalane ütleb tasakaal.”

Inimene on ikka surelik, su jaoks?