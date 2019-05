Gräzin peab kirikute ööl õhtupalvuse 

„Ajalooliselt ei ole olemas mingeid euroopalikke väärtusi. On ainult kristlikud väärtused. Ja sellest saavad inimesed üha rohkem aru,“ ütles eurosaadik Õhtulehele. Gräzin lisab, et kui hoolikalt piiblit lugeda, siis leiab sealt ka selle, et Euroopa Liidu lipu tähed sümboliseerivad neitsi Maarjat ja tema peas olnud 12 tähest koosnevat pärga. Teatavasti on ka Euroopa lipul nii palju tähti. Üheks Gräzini õhtupalvuse teemaks on see, et Kristus lubab otse pöörduda oma isa, ehk siis Jumala poole, kes siis ka patustanud inimesele andestab.