Ajalooline ait-restoran hävis murutraktorist alguse saanud põlengus Arvo Uustalu , täna, 19:55

METALLOSAD ALLES: Murutraktorist on järel ainult raam ja mootor. Aldo Luud

„Seda me kõik teame, et maja võib põlema minna pesumasinast, külmkapist või televiisorist, aga paraku võib see süttida ka muruniidukist või mootorsaest,“ ütleb Tammuri turismitalu peremees, kelle pere jäi pühapäevases põlengus ilma oma kuulsast ühemeherestoranist.