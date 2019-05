Ene Pajula | Mammi on uhke, et on ajakirjanik 

Muidugi ei suutnud seda teha ajakirjandus üksi, suur teene selles on olnud ka luteri kirikul, tänu kellele on eestlased olnud mäletamatutest aegadest saadik kirjaoskajad. See oli kaval nipp maarahva harimiseks, sest kirjaoskuseta ei saanud leerist läbi ega võinud seega ka abielluda. Ja mis kasu oleks olnud ühendavast ajakirjandusest, kui rahvas poleks osanud lugeda? Kusjuures nii mehed kui ka naised. Ja nagu me teame, siis enamasti õpetasidki lugema emad, voki kõrvalt.

Kas mammi eksib väga, kui ütleb, et Eesti naisi ei peaks alavääristama, sest isegi kui on palju öelda, et nad on olnud ühiskonna selgroog, siis igal juhul on nad esindanud selle tervemõistuslikumat osa. Siinkohal annaks mammi hea meelega nõu meie Perekonna ja Patriarhaadi Kaitse Ühingule: lõpetage ometi kord see enesehaletsus ja soov ajas vähemalt kaks sajandit tagasi minna, kas poleks märksa viljakam anda meestele nõu, kuidas suunata oma agressiivsus ja viha millessegi loovasse, ülesehituslikku, nii et naised võiksidki neile toetuda, neile loota ja nende üle uhked olla.

Aga mitte sellest ei tahtnud mammi täna rääkida. Tõsiasi, mida eriti poliitikud tunnistada ei taha, on see, et ajakirjanikel on olnud oluline osa selleski, et me ei kaotanud kunagi päriselt lootust. Muidugi oli ka tol punasel ajal ajakirjanikke, kes täitsid punktuaalselt lähimast parteimajast tulnud käske, ent olgem tänulikud neilegi, sest see andis teistele võimaluse kompida piire ning rääkida kas või läbi lillede meile olulistest asjadest. Nimekiri ajakirjanikest, kes said eetrikeelu, lasti lahti või pandi kinni, seda küll varasematel aegadel, saaks päris pikk.

Eriti tähtsaks tõusis ajakirjandus meie laulva revolutsiooni eel ja ajal. Ajakirjanikke, kes hoidsid ülal ja arendasid meie tolleaegset vaimustust, oli palju nii kirjutavas, rääkivas kui ka näitavas ajakirjanduses. Nii palju, et leheruum ei võimalda siia kõiki üles märkida, ja välja jätta ka kedagi ei tahaks. Siinkohal tasub veel kord meenutada Juhan Peeglit, kes kasvatas rasketele oludele vaatamata üles mitu põlvkonda suurepäraseid ajakirjanikke, ja kes pani aluse ka meie praegusele euroopalikule ajakirjanduskultuurile.

Esialgu veel ei ole meil midagi häbeneda. Lihtsalt toimetajate ja peatoimetajate roll kasvab. Nende selgroost sõltub, kas räägime endiselt asjast või jätame ebameeldivad teemad kõrvale; kas laseme poliitikutel segamatult rääkida sellest, mida nad tahavad, või käime peale, et nad ikkagi vastaksid küsimusele.