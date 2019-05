Elu Guido Kangur: uskumatu, kui habras meie eluke võib olla. Jüri õnnetus ei mahu pähe Egert Pärna , täna, 18:28 Jaga: M

Guido Kangur Stanislav Moshkov

Minu esimene mõte oli, et tervisega midagi juhtus. Aga selline õnnetus. Mulle ei mahu see pähe,” tunnistab Kangur Jüri Aarma ootamatust surmast rääkides. “See sündmus on muidugi selline, mis paneb lihtsalt ohkama. Tundub uskumatu, kui habras meie eluke võib olla.”