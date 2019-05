Elu Karmel Killandi: „Jüri ütles alati, et pisiasju märgates oled sa parem inimene.“ Rainer Kerge , täna, 17:50 Jaga: M

Karmel Killandi. Robin Roots

„Minu kõige ilusam mälestus Jürist on üks tema aastakümnete tagune õpetus. Me sattusime rääkima oma peredest ja siis ta ütles: „Pea meeles ühte asja – inimest, kellega sa oled pere loonud ja lapsed saanud, tuleb hoida elu lõpuni. Temaga on kõige kindlam koos vanaks saada, sest tema tunneb sind kõige paremini!“ Ma tean, et see mõte pärines Jüri isalt Gunnar Aarmalt,“ meenutab Karmel Killandi, kes vedas koos Jüri Aarmaga 1990ndate keskel telesaadet „Kultuurimagasin“.