Seisukoht | Viimane pingutus 

Ei suuda poliitikute igapäevase vadina kõrval enam kuulata ka kaebajate hädaldamist, millise erakonna Eestis nad elada ei taha või oska. Viimased kuud on olnud pingelised, tunnistan seda. Kõik on ennast saanud näidata ka. Aga nüüd võiks vaiksemaks minna. Maha rahuneda, seedida. Õues on juba meeldivalt soe, alustame suvehooaega.

Ka valimispäeval tõotab tulla ilus ilm. Saab grillida ja päikest võtta. Paljud eestlased lähevad tõenäoliselt juba reedel ja laupäeval suvilasse, et olla eemal linnakärast. Küll aga on mul väike palve kõigile, kes pole juba oma häält andnud: käige ikka pühapäeval valimas ära. Siis on vähemalt süda rahul, et andsite endast kõik. Võin enda kogemusest öelda, et valimata jättes jääb see kripeldama.