Juhtkiri | Häda mõistuse ja suuorgani pärast 

Arvestades aga, et sõna ei võta ainult erakonna juht, vaid ka teised liikmed, on avalik ruum ebaviisakustest tiine, ületades ammuilma tundlikuma närvikavaga inimeste valuläve. Ilmselt pole määratud täituma ka lootus, et ehk EKRE taltub pärast europarlamendi valimisi, sest kui erakond jääb hätta 1. juuliks väljahõigatud õlleaktsiisi alandamisega, siis on loogiline, et jännijäämist püütakse summutada üha räigema retoorika ning sise- ja välisvaenlase otsimisega.

Peaminister Jüri Ratasest pole olnud asja EKRE mahendaja ja parketikõlblikumaks muutjana, enamgi veel, Ratas on hakanud noomima ka liigkriitilisena tunduvat presidenti. President peaks tasakaalusildasid ehitama, mitte lõhkuma, ütles Ratas, aga kuidas on peaministri kõrvulukustav vaikimine kaotatud tasakaalu leidmisele kaasa aidanud? Pigem on ühiskond polariseerumas, ning seda mitte parem- ja vasakpoolsuse skaala järgi, vaid veelahe kujuneb räuskajate ja viisakate inimeste vahel.