GALERII | ÕL CANNES’IS: vanus on kõigest number! Festival lööb särama nii noored kui vanad 

Myanmari film, mis linastub kõrvalprogrammis Un Certain Regard. Režissöör on Midi Z, filmis mängivad Taiwani näitlejad Wu Ke-Xi, Hsia Yu-Chiao ja Sung Yu-Hua.

Erlend Štaub

Prantsuse film, mis linastub kõrvalprogrammis Un Certain Regard. Režissöör on Olivier Laxe ning filmis mängivad Hispaania näitlejad Benedicta Sanchez Vila ja Amador Arias Mon.

40aastane Zhang Ziyi on Hiina filmimaailma üks armastatumaid näitlejannasid ja modelle. Esimeseks ta suureks tööks oli osa Zhang Yimou “Kodutees”. Edasi tulid osad “Tiigris ja draakonis”, “Kangelases” ning Hiina võitluskunsti filmis “Lendavad pistodad”. Ta on mänginud ka filmides “Geisha memuaarid” ja “Tipptund 2”. Viimati mängis ta aga Netflixi filmis “The Cloverfield Paradox”.

Cannes'i festivalil on näitlejanna seetõttu, et osaleb Rendez-vous üritusel. See tähendab, et Ziyi räägib oma elust ja tegemistest ning vastab publiku küsimustele. Üritus on igal aastal väga populaarne, kuna seal saavad osaleda kõik soovijad, kes saali mahuvad, sõltumata staatusest, rollist või akrediteeringust.