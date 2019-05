VIDEO | Kuula uuesti laulva näitleja Jüri Aarma tunnuslugu läbi aegade 

"Jürist võiks rääkida lõputult lugusid, mis oleksid elegantselt või ka pikantselt naljakad. Rõõmsalt lehviv, kohati kergemeelsenagi paistnud olek sinna juurde. See kõik kokku ja suurtes annustes võis väsitavgi olla …

Ühe piduse hilisõhtu meeleoolus küsisin Jürilt otse: „Mees, miks sa esined kogu aeg? Mis see on, mis sind vaevab ja mille eest sa põgened?“ Jüri hoiak muutus, ja ta vastas … See vastus jääb meie vahele. Aga meenub alati, kui näen iseend või kedagi teist oma olemisega lepitust otsimas.