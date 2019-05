Elle Kull: „Jüri oli alati rõõmsameelne.“ 

„Terve tee lobisesime. Ta oli väga tark ja palju lugenud. Temaga oli üldse väga huvitav vestelda igal teemal ja jutuainest ei olnud meil puudu ka tookord. Lõuna-Eestist tagasi tulles tiirutasime õhtupimeduses ühes linnakeses, tegime sellele kolm tiiru peale, kuna me ei osanud sealt kuidagi välja sõita. Kogu aeg jõudsime samasse punkti tagasi. Jüri siis ütles, et kui Kull on autos, on kohe jama! Lõpuks leidsime õige tee ja ta ütles mulle midagi sellist, et võib-olla olidki need kolm tiiru vajalikud ja hoidsid õnnetuse ära, mis oleks muidu võinud juhtuda.“