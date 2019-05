Ilmar Raag: Jürile meeldis olla tähelepanu keskpunktis. Vähe on inimesi, kellel on selline eneriga 

"Selle raames olid meil pikad sõidud Tallinnast Viljandisse ja tagasi. Pidevalt ja pika aja vältel. Sealt edasi ei olnud mul talle enam rolle pakkuda. Kuid iga kord, kui nägime, siis oli mul väga hea meel," meenutab Raag. "Täna ma siis mõtlesin, et mis see tema fenomen oli. Mõtlesin, et ükskõik, mida võiks talle süüks panna, oli ta ikkagi heatahtlik ja rõõmsameelne inimene!"

Raag tõdes, et Aarmale meeldis olla tähelepanu keskpunktis. "Ta saavutas seda alati. Vähe on neid inimesi, kellel on selline energia."

Telemees meenutab ka nalja, mida Aarma tavatses sõitudel teha. "See ei olnud küll tema enda nali. Ta jutustas seda omaaegse Noorsooteatri aegadest, kui nad käisid ringreisidel. Tema ja Lauri Nebel istusid bussi eesotsas ja märkasid eemalt lähenevat külasilti. Et kuskil siinkandis peaks see küla olema. Oi, siin ta just ongi," räägib Raag.