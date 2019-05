Elron: õnnetuse hetkel oli rongi kiirus lubatust aeglasem 

Veerenni ülekäigu õnnetuse üksikasjad, kus hukkus näitleja Jüri Aarma, on Adambergi sõnul ja täpsemaid kommentaare saab selles osas jagada politsei. „Elron paneb kõikidele jalakäijatele, ratturitele ja autojuhtidele südamele, et nii sõiduteed kui raudteed ületades tuleb olla äärmiselt tähelepanelik ja veenduda ohutuses, sest eksida on võimalik vaid korra,“ rääkis Elroni pressiesindaja.