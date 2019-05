Marju Kõivupuu mälestab sõber Jüri: usutavasti seal, kus sa nüüd oled, on paremad jalgrattateed 

„Vana kooli mehena, nagu Jüri ennast nimetas, keeldus ta mind otsustavalt sinatamast, kuigi see ei seganud meil karvavõrdki lõppematuid lõmps- ja lorajutte ajamast. Ja neid jutte jätkus Jüril nõnda, et pingpongipall – salvestuse alguseks igaühelt meilt vähemalt üks pikantsepoolne anekdoot – oli saanud peaaegu et traditsiooniks. Aga minul ta ennast teietada ei lubanud,” ütleb Marju.