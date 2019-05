Bauhof | Sisuturundus Kuidas väetada nii, et kõik sinu lilled tooksid rohkelt rõõmu? Eneli Käger, Substral®-i aianduskonsultant , täna, 09:00 Jaga: M

Envato Elements

Selleks, et suvelilled suudaksid rikkalikult õitseda, vajavad nad korralikku väetamist. Tegelikult on päris suur vahe, kas taim kasvab avamaal või piiratud kasvuruumiga potis. Avamaal on meie eksimise tagajärjed lihtsalt väiksemad kui potis vähelagunenud kasvuturbas, mis vajab oluliselt rohkem ja ühtlasemalt vett taimede kasvatamisel. Liigse väetamise ja vähese veesisalduse tõttu läheb toitesoolade sisaldus kasvupinnases tihti liiga suureks ja taim hukkub. Siin ei ole erilist vahet, kas kasutada looduslikku või mineraalset väetist. Seetõttu on enne väetamist alati oluline kontrollida, et muld oleks märg. Pigem on üleväetamise ja ühekülgse väetamise oht suurem loodusliku väetisega, mille koostist me ei tea ja mille toiteelementide sisaldus kõigub väga suures ulatuses.