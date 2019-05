Mart Sander: „Jüri oli näitlejana tippvormis. Ma jään mõttes leinama neid rolle, mis enam kunagi ei sünni.”  

„Veel eelmisel nädalal töötasin uuesti „Litside“ kallal: välislevisse on vaja eraldada otseheli, muusika ja heliefektid. Jüril on seriaalis väga mahlakas roll – väikese Linda isa, kes saabub ootamatult härrasteklubisse ja kellele pannakse püsti näitemäng, nagu oleks tegu peene tütarlaste erakooliga. Mõtlesin, et peaks ikka Linda isa kunagi tagasi tooma – niivõrd hea karakter…” tõdeb Sander.