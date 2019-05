Trimmerite valik on suur – milline sobib sulle? 

Kõigil trimmeritel kasutatakse trimmipead, millest jookseb välja trimmijõhv (erinevatel mudelitel on need erinevad). Trimmijõhv on kõikidel trimmeritel kulumaterjal ning sellega tuleb arvestada. Enamasti on trimmipead ise täidetavad – see tähendab, et trimmipea käib lahti ja sellesse tuleb lihtsalt kerida uus jõhv. Selleks on Bauhofis erinevaid jõhve. Jõhvide läbimõõdud jäävad tavaliselt 1,2 – 3 mm vahele, valimisel pead teadma (juhendist järele vaatama) tootja poolt soovitatud jõhvi läbimõõtu. Edasi on juba maitse asi – jõhve on eri kujuga, koostisega, teistest vaiksemaid jne. Sellest valikust ja ostetavas pakendis olevast kogusest sõltub ka ühe meetri hind. Mitmetele mudelitele müüakse varupäid, kus on jõhvi peale keritud. See variant on mugav, aga üldiselt kallim. Osadel trimmipeadel on ka automaatne jõhvi etteandmine. Selleks on trimmipea all nupp, mis kergelt vastu maad vajutades annab jõhvi järgi.