Tiina Park: Jüri ütles, et inimese elus on kõik ette määratud 

"Mulle meedis ka see, kui me istusime Jüriga lennukisse, siis ta ütles alati: Tiina, te võite minuga julgesti lennukisse istuda sest lennukis mina ei sure. Aga nüüd tuli see uudis, millele ma ei oska küll mitte midagi öelda. Aitäh sulle, Jüri, et sa olemas olid ja et me saime koos nii palju inimeste silmaringi laiendada. Olen siin Kreekas veel nädal aega, aga ma loodan, et jõuan Jüri matustele."