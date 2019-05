The Guardian ja Süddeutsche Zeitung: Euroopa musterõpilane ja eeskuju näitaja muutub järjest süngemaks 

„Sellised asjad viivad enesetsensuurini, selles mõttes, et sedasorti pasatormi vältimiseks ei taheta enam asjadest rääkida. Ja mina ei taha, et nii läheb,“ rääkis Guardianile president Kaljulaid. Ta lisab, et kinnitas uue valitsuse siiski ametisse, kuna kartis, et põhiseaduslik kriis, mis ametisse nimetamata jätmisest tekiks oleks hullem kui praegune valitsus ise.

Madisoni peetakse partei viisakamaks esindajaks. Ometi on Guardiani ajakirjanikul südame peal Madisoni kunagised kommentaarid Natsi-Saksamaa majanduse kohta. „Fakt on see, et majanduslik olukord paranes,“ vastab Madison. „See on fakt. Kuidas see juhtus? Väga valede asjadega. Kui topid inimesi laagritesse, siis see on vale. Aga fakt on see, et töötuse määr oli madal.“