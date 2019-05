Eesti Raudtee lubab: Veerenni ülekäik saab jalakäijafoori 

Selgituste järgi oleneb foori ajaline paigaldus sellest, kui probleemivabalt läheb hange. Praegu on see kinnitamise faasis ning kui seda ei vaidlustata, saab Veerenn foori kas käesoleva aasta lõpus või järgmise alguses.

Lilles nendib, et Veerenni ülekäik on problemaatiline, kuna seal sõidavad rongid kiirusega 90km/h ja nähtavus on piiratud, isegi peale seda, kui võsa on raudteeäärest maha võetud. Seetõttu on Veerenni üheksast ülekäigust, mida eelpool mainitud hankega tahetakse parandada, esimene, kuhu pannakse jalakäijafoor.