Tarmo Tiisler: Jüri kiirgas kogu aeg mingit energiat - kuskohast tal see tuli, seda ma ei tea 

Tiislerit ja Aarmat sidus legendaarne raadiosaade "Mnemoturniir". "Eks me teadsime teineteist ennegi, kohtunud ja juttu rääkinud, aga lähemalt tuttavaks saime "Mnemoturniiris".

Viimati kohtusid mehed eelmise saate salvestuse ajal, paar nädalat tagasi. "Ta kiirgas kogu aeg mingit energiat. Kuskohast tal see tuli, seda ma ei tea. Aga alati kui tuli, oli energiat täis. Tegi kolm nalja, alati kui saabus ja näitas, milline uus ja vahva kell tal on. See käis asja juurde," meenutab Tiisler saatekaaslast.