Selgus Spice Girlsi lauljatari Mel B pimedaks jäämise põhjus 

43aastane laulja ahastas, et tema parem silm ei näe enam. See oli Meli ainus nägija silm - vasak oli ammusest laserlõikusest kahjustada saanud.

Kuid ajakirja People allikas kinnitab, et Meliga on kõik jälle hästi. Parem silm hakanud streikima herpese tõttu. Arsti antud silmatilgad aga tõid Melile leevendust. "Tal on kõik korras, ta pole pime. Seda on ennegi juhtunud. Tal on silmas herpes, nii et seda võib juhtuda."