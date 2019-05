Rongijuht: see, et keegi Veerennis rongi alla jäi, pole üllatav 

Teelõik Veerennis, kus näitleja Jüri Aarma rongi alla jäi, on rongijuhtide seas halva kuulsusega. Ülemiste poolt tulevad rongid kiirusega 90km/h ning kui liiklejad ronge pimeda kurvi tagant ise ei märka, jääb loota vaid rongivilele. „Vedurijuht ei tea sealt ohtu oodata. Ta teeb endast kõik oleneva, annab vilet ja eeldab, et liiklejad on seda kuulnud ning peatunud,“ selgitab anonüümseks jääda sooviv rongijuht.