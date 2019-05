Andres Raid meenutab Jüri Aarmat: me itsitasime alati, ükskõik kus kokku saime! 

„Me tunneme aastakümneid juba. Ja kuna tema profiil oli hoopis teine kui mul, siis meie suhtlemine oli selles mõttes ülimalt lihtne ja hõlbus, et me ei olnud ühtegi otsapidi konkurendid,” sõnas Raid.

„Me ei olnud koguaeg nina pidi koos, aga kui olime, siis saadi kokku nagu poleks eriti lahus olnud. Alati oli see värske ja ehtne, ma ütleksin,” meenutab Raid, sõnades, et teinekord üritatakse ikka teha paremat nägu, kui sind väga ei huvita ja püüad viisakas olla, kuid Aarmaga polnud kunagi midagi sellist.

„Tema puhul ei olnud kunagi sellist asja ja me itsitasime alati, ükskõik kus me kokku saime. Me jooksime ikka koguaeg kokku. Meie kokkusaamised ei olnud peaaegu kokkulepitud. Väga harva, kui meil oli midagi paika pandud ja mingi konkreetne asi ajada. Suuremalt jaolt olid need juhuslikku laadi ja siis jäädigi jutlema ja kusjuures väga lustlikult,” räägib Raid lahkunud sõbrast väga mahedal häälel.