Politsei Veerenni raudteeülesõidust: kõige ideaalsem variant õnnetuste vältimiseks oleks ehitada tunnel 

Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse välijuht Tanel Pajumaa tunnistab, et turvalist raudteeületust aitab tagada see, kui kõikides ettenähtud ületuskohtades on takistused. Paraku igal pool neid pole.

Ühelt poolt tulles on Veerenni ülekäigurajal ees tõkked, millest pole võimalik teisiti mööda minna kui neid läbides. Seega sealt hooga jalgrattaga ülekäigurajale sõita ei saa. "Ka tänases õnnetuses hukkunu tuli sealt poolt. Küll aga on linna poolt tulles võimalik nii jalgratturitel kui ka jalakäijatel tõkkeid vältida. Nende kõrvalt on lausa rada sisse tallatud," räägib Pajumaa.

Veerenni ülekäigukoht paikneb kohas, kus raudtee pöördub veidi. Nähtavus kummaski suunas on umbes sada meetrit ja seetõttu võib olla keeruline veenduda raudtee ületamise ohutuses.

Pajumaa paneb aga kõigile südamele, et iseenda ohutuse tagamiseks tuleb raudtee läheduses olla alati väga tähelepanelik. Peatuda hetkeks nii jalakäija kui ka ratturina ning veenduda, et rongi ei ole tulemas.

Veerenni ülesõidul hukkus möödunud talvel noor naine

Tallinnas Kitseküla asumis Veerenni raudteeülesõidul sai läinud talvel surma 29-aastane naine.