KEELATA KA JALAKÄIJATELE: New Yorgis soovitakse nutiseadmete kasutamine tänavatel keelustada 

Seaduseelnõud tutvustati juba eelmisel aastal osariigi assamblees, selle liikme Felix W. Ortizi poolt. Osariigi senaator John Liu tõi eelmisel nädalal parandatud versiooni senati ette, lootes selle peagi läbi suruda. „On raske mitte märgata rohkelt inimesi, kes kõndides tekstisõnumeid saadavad. Eriti ärevusttekitav on see, kui jätkavad seda ka teed ületades,“ väitis Liu murelikult. Ta soovib, et newyorklased mõistaksid, et viis sekundit oodata on okei.