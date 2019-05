Elu The Tuberkuloitedi solist Indrek Raadik: mõned aastad tagasi oli tunne, kas on üldse mõtet uusi laule teha Terttu Jazepov , täna, 12:45 Jaga: M

The Tuberkuloited Alar Truu

„Äge on näha, et mõned inimesed, kes on just bändi algusaastatest tuttavad ning meie kontsertidel käinud, tulevad täna esinemistele juba koos laste ja isegi lastelastega. Aeg on kiirelt lennanud, aga pilt, mida lava ees näed, annab jõudu, et edasi pingutada. Emotsioon, mis me lavalt tagasi saame, on kirjeldamatu ja annab sellise laengu, mida ei saa sõnadega kirjeldada,” räägib The Tuberkuloitedi laulja Indrek „Summer” Raadik.