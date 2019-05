Taavi Rõivas riigi eelarvestrateegiast: valimislubaduste täitmiseks pole raha

Alates esmaspäevast arutab Jüri Ratase teine valitsus Vihula mõisas riigi eelarvestrateegiat. Rõivase sõnul näitavad selle arutelu tulemused, millega hakkab valitsus järgneval neljal aastal tegelema. „Kui praegu ei suudeta leida raha mõne konkreetse lubaduse täitmiseks, ega raha siis hiljem juurde ei tule,“ selgitas Rõivas. „Kui riigi eelarvestrateegias ei saa üks või teine [valimis]lubadus rahastust, siis teame, et järgmise nelja aasta jooksul ei ole oodata selle lubaduse täitmist.“

Samal teemal Poliitika Jüri Ratas: eelarvestrateegia vajab muudatusi Riigi rahalaeka aruandlus näitab Rõivase hinnangul seda, et laenu tuleb paratamatult võtta. Aga mitte selleks, et valimislubadusi täita, vaid et katta puudujääki. „Kui vaatame rahahulka, mille Ratase esimene valitsus on juba ette ära kulutanud – kolme aasta peale on struktuurne miinus kokku 700 miljonit eurot ning igal järgmisel aastal keskmiselt 250 miljonit eurot –, siis me räägime juba 1,7 miljardist struktuursest puudujäägist.“

Rõivas usub, et Ratase teisel valitsusel võib tekkida kiusatus nõrgendada eelarvereegleid, et natukenegi enda võimalusi parandada.

Kommenteerides rahandusminister Martin Helme punast joont – 1. juulist peab langema õlleaktsiis –, siis seda Rõivas põhimõtteliselt toetab. „Ainuke probleem on see, kas see on tehniliselt võimalik,“ selgitas ta, viidates riigikogu töökorraldusele. Sisulist tööd tehakse veel umbes kolm nädalat enne kui suvelainele minnakse. „See pole päris nii, et riik laseb nipsu ja kõik poed kohe reageerivad sellele.“

ERRi uudisportaal kirjutas, et peaministri sõnul on valitsuskoalitsioonil Vihulas ees kolm olulist teemat: iga-aastased lisataotlused, eelarvestrateegia kohandamine majanduskonjunktuuri muutustega ning koalitsiooni ootused-lootused. Kindel on aga Ratase sõnul see, et tuleviku arvelt elada ei saa, ning siseminister Mart Helme soovi eelarve pea peale pöörata kommenteeris Ratas soovitusega ikka kahel jalal käia.