Kuidas saavutada töömugavus suvel? 

Parima töömugavuse kuuma ilmaga tagavad sulle Snickers Workweari Flexi-sarja lühikesed püksid . Need on funktsionaalsed, hingavad, mugavad ja väga vastupidavad. Kui töötad teedel, tänavatel ja vajad paremat silmatorkavust, vali Hi-Vis lühikesed püksid . Kui aga kasutad oma töös põlvekaitsmeid, on sulle sobiv suvine valik Kolm neljandikku pikkusega tööpükse (piraadipükse), mis lõppevad põlvekaitsme taskutega.

Mistahes Snickers Workwear Flexi-sarja tööpüksid sa enda jaoks välja valid, võid olla kindel, et see on parim võimalik mugavus – sinu tööpäev muutub lahedamaks ka kuuma ilmaga. See on nii põhjusel, et iga väikseimgi detail on hoolikalt läbi mõeldud ning täpselt õigel kohal oma väikest, kuid olulist ülesannet täitmas (erinevate omadustega materjalid, veatu viimistlus, testitud vastupidavus, ülim funktsionaalsus ja lahe disain).