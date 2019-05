Taskulambid pole olnud kunagi nii võimsad kui praegu 

Odavate ning ajale jalgu jäänud komponentide kasutamise lõpptulemus on keskpärane või vilets taskulamp, olgugi et LED-elemendiga. LED-elementide kasutamisel järgivad maailma juhtivad tootjad ka muude komponentide sobivust ja kvaliteeti. LED-elementide eripäraks on asjaolu, et mida jahedam on element ise, seda suurem on tema valgusviljakus ning pikem eluiga. Taolise tulemuse saavutamiseks on Fenix oma taskulampidele taganud korraliku jahutuse. Täpse valgusvihu saamiseks on Fenix taskulampide läätsed ja reflektor valmistatud üksnes parimatest saadaolevatest materjalidest, mis omavahel ka kokku sobivad.