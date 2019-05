Riina Solman: kooseluseadus pööras Eesti rahva omavahel tülli 

Praeguse ülesärritatud olukorra taga on Solmani sõnul mitu osapoolt, peeglisse peaks vaatama nii opositsioon kui meedia. „Ma arvan, et igasugune solvamine ja ajakirjanikega kaklemine tuleks ära lõpetada,“ sõnas ta ja märkis, et see ei mõju rahustavalt kui koalitsioonil ei lasta näidata, kui hea valitsusesisene koostöö tegelikult on.