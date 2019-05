Elle Fanning minestas Cannes'is liiga pingul kleidi tõttu 

21aastane „Maleficenti“ täht seletas, et minestas õhtusel peol ära. Põhjuseks nimetab Elle 1950. aastatest pärit Prada kleidi kitsast lõiget, kuid ka naisterahvastele omast igakuist häda.

Fännid on Elle'ile hulgaliselt toetavaid kommentaare kirjutanud. Sõna on võtnud teisedki staarid. „Kus on nuusksool, kui seda vaja on?“ naljatas „Mad Meni“ täht January Jones, viidates omaaegsele menukale ergutile minestanud daamide turgutamiseks. „Aamen!“ torkas Elle vastu.