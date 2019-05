„JULGUS ERINEDA“ 3. SAADE | Kahes soorollis elav pereisa: naine laenab tihti minu riideid ja mina tema omi! 

Transsoolise Susanna Leedi juhitava saate „Julgus erineda“ kolmandaks külaliseks on mees, kes armastab aeg-ajalt naiseks riietuda ja Diana nime kanda. Diana naine on viimase ebatavalisest huvist teadlik ja suhtub sellesse rahumeelselt. "Tähtis on, et suhe oleks rahumeelne. Mida me saavutame peretüliga? See tähendab, et me tõmbame ribadeks selle, mille me oleme ehitanud. Pere on ehitatud selleks, et seda koos hoida. Mitte seda lammutada."

Diana märgib, et tema teine sooroll on tingitud soovist suhtesse vürtsi lisada. "Kui me loeme ühte ja sama raamatut, siis me tüdineme ära ja tahame midagi uut. Sama lugu on ka suhtega."

Diana ütleb, et tema seksuaalne orientatsioon on vaatamata tema eksootilisele huvile heteroseksuaal ja selleks jääb see alatiseks. Ka kasvab tema peres neli last. "Lapsed tuleb ju ka ikkagi valmis teha. Mis elu see ilma lasteta on? Mõni laps teab ka sellest, missugune ma olen. Mis seal ikka. Nad lepivad sellega. Üks lastest küsib minult tihtipeale, kas mul on uusi ehteid. Olen talle vahest ikka laenanud, pole probleemi."

Lapsed on ka Diana käest uurinud, miks ta vahest naise moodi välja näeb. "Nad küsivad, kas ma käin kuskil etendusi andmas," muigab ta.

Lisaks abielu vürtsitamisele, lisas Diana peoga pipart ka Susanna saate vaheklippi. Lisaks uuris Susanna tänavaküsitluses, mida teeks Eestimaa naised, kui saaks teada, et nende mehed end naiseks riietavad.

