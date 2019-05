33aastane Irina kurdab: ma ei leia tööd, sest olen liiga ilus! 

USA ajakirjas Sex Roles ilmunud uurimuse kohaselt peetakse kauneid naisi valelikumaks ja vähem usaldusväärseks. Seetõttu ähvardab neid vallandamine rohkem kui nende tagasihoidlikuma välimusega suguõdesid. Naiskolleegid peavad kaunitare ohtlikuks ning mehed tahavad neile pigem külge lüüa kui neid palgata.

Lääne-Londonis Kensingtonis elav venelanna Irina Kova usub, et kütkestav välimus on tema karjäärivõimalused hävitanud. Juristidiplomiga iludus räägib The Suni artiklis, et personalivärbaja on tal käskinud tööintervjuudeks juuksed tumedaks värvida. "Ta ütles: "Sellise välimusega ei leia sa eales tööd." Ja tal oli õigus. Pärast juuste värvimist sain rohkem pakkumisi. Hakkasin koguni prille kandma, ehkki mu silmanägemine on veatu - selleks, et profim välja näha."

Irina kurdab, et kontorikeskkonnas on ta pidanud solvanguid taluma. "Üks ülemus ütles, et ma ei tohiks niimoodi esile tõusta ja peaksin tagasihoidlikum välja nägema. Mul polnud isegi kõrgeid kontsi all!"

Irina meigib end tagasihoidlikult. "Selliste näojoontega ei peagi ma tugevamat meiki kasutama. Kui sul on täidlased huuled ja suured silmad, pälvid nagunii tähelepanu. Usun, et see mees tahtis firmakeskkonda, kus kõik on ühesugused, kõigil on pangalaen ja kolm last. Ta andis mõista, et ma olen selle firma jaoks liiga glamuurne, nii et lõpuks ma lahkusin."