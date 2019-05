Loodusfilm „Tuulte tahutud maa“ valiti maailma ühe mainekama loodusfilmifestivali võistlusprogrammi 

Euroopa suurima loodusfilmi festivalina tuntud Green Screen-i külastab Saksamaal iga aasta septembris ligi 30 000 inimest, seega on filmi tegijatel eriti hea meel, et kinoteos ka väljaspool Eestit nii suure publikuni jõuab, edastab Eesti Filmi Instituudi esindaja Hanna Rea.

"Green Screen-i võistlusprogrammi pääsemine on suur kompliment Eesti loodusfilmile, sest sellele festivalile pääseb ainult loodusfilmide koorekiht. Oleme tõestanud, et ka Eestis tehakse kõrgel tasemel loodusfilmi," sõnas filmi režissöör Joosep Matjus.

Joosep Matjus Jaan Tootsen

Lisaks saabus hiljuti ka häid uudiseid Ungarist Gödöllo loodusfilmifestivalilt, mille programmi Eesti film samuti valiti. "Tuulte tahutud maa" linastub Budapestis 25. mail. Seni on filmi näidatud veel Soomes, USA-s, Rootsis, Šveitsis, Kanadas ja Belgias.

Film valmis Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi raames. Filmi režissöör on Joosep Matjus. Produtsendid on Riho Västrik, Katri Rannastu, Atte Henriksson. Loodushelid lindistas Veljo Runnel, originaalmuusika kirjutas ansambel Eeter. Filmi tootja on WildKino, rohkem infot leiab www.wildkino.ee