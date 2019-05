PÄEVA KASUTU FAKT | Heeringa puuks kestab 0,6–7,6 sekundit 

Maailmas on rohkem kui 200 liiki heeringalisi ja paljud neist käivad merepinnalt õhku ammutamas, mida nad siis oma ujupõies hoiavad.

Igatahes on heeringa gaasiväljutuse kohta tähendatud, et see kestab 0,6–7,6 sekundit ja sellega kaasneb heli sagedusel 1,7–22 kilohertsi. Heeringatel on võrreldes teiste kaladega fenomenaalne kuulmine ja väidetavalt suhtlevad nad teineteisega läbi puuksutuste – nii leiavad korraks ära eksinud kalad näiteks tee tagasi parve juurde.

Tegu on väga turvalise lahendusega parves püsida, sest heeringapuuksude sagedus on nii kõrge, et enamik röövkalasid seda ei kuule. Küll aga imetajad ehk vaalade või delfiinide eest nad kaitstud pole!