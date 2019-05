VÕIB SEE OLLA TÕSI?! Deppi väitel maalis eksnaine endale ise sinikad näkku 

Heard (33) nõudis 2016. aasta mais, et kohus seaks Deppile tema suhtes lähenemiskeelu. Näitlejatar demonstreeris võimuesindajatele oma vermeis nägu ning rääkis, et „Kariibi mere piraatide“ täht oli teda telefoniga visanud. Hiljem on ta väitnud, et tema mees muutus uimastite ja alkoholi mõju all koletiseks, kes teda korduvalt peksis.

Depp on vägivallasüüdistusi algusest peale eitanud ning süüdistab Heardi laimus. Ajakiri People on saanud enda käsutusse kohtudokumendid, kus Johnny väidab: Amber oli sinikad oma näole ise maalinud. „Tunnistajad ja turvakaamerakaadrid näitavad, et eelneva nädala ühelgi päeval tal neid [vermeid] ei olnud. Ma kavatsen nende olemasolu elu lõpuni eitada. Ma pole eales Heardi ega ühegi teise naise kallal vägivalda tarvitanud.“

Deppi väidab, et hoopis tema oli ohver ja Amber vägivallatseja. „Pruukides retseptiamfetamiini ja käsimüügiravimeid alkoholiga, pani Heard minu vastu toime lugematul arvul koduvägivallategusid, tihti mõne kolmanda isiku juuresolekul, ja mõnel puhul tekitas ta mulle tõsiseid füüsilisi vigastusi.“