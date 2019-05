Erik Orgu: europarlamendi sööklas pugiti kõhud punni, mõistliku toidukoguse reeglit ei järgitud 

Kui palju sul valimistel on hääli vaja, et valituks osutuda?

Kuna kandideerin üksikkandidaadina, on mul vaja saada oluliselt rohkem hääli kui erakondade kandidaadid, sest neil on ka erakonna toetus, aga see tähendab ka seda, et kui erakonna nimekirjas on 9 kandidaati, siis 8 kandidaadi poolt hääletanud inimeste hääled lähevad n-ö raisku, nende lemmik parlamenti ei pääse - Eestil on ju vaid 7 kohta ja üldjuhul saavad erakonnad 1 koha. Minu poolt hääletajad võivad aga olla kindlad, et kui nad hääletavad minu poolt, siis läheb hääl ka mulle ning mina lähen Euroopa Parlamenti neid esindama.

Arvestades neid tulemusi, millega on varem üksikkandidaat Eestist Euroopa Parlamenti valitud, siis on mul vaja saada vähemalt 40 000 häält ning ma olen teinud ja teen edaspidigi palju tööd, et inimestele oma seisukohti tutvustada ning selgitada, et kui nad valivad minu, on neil väga kõrgel tasandil olemas esindaja, kes võitleb nende endi ja nende laste parema tervise nimel.

Erik Orgu Brüsselis Erakogu

Mis juhtub siis, kui sa ei saa Euroopa Parlamenti?

Tegelen edasi sellega, mida olen viimased 15 aastat teinud ja lähen juunis Euroopa Parlamendis toimuvale rasvumise kongressile. Tõsi on aga see, et sel juhul ei saa ma võidelda jõuliselt Eesti rahva kergema ja tervema tuleviku nimel. Kui eelneval 20 aastal on rasvunud laste arv kolmekordistunud, siis arvestades senist asjade käiku, suureneb see veel. Sama on ka täiskasvanutega - kasv on suur, riik kaotab sadu miljoneid eurosid aastas, Euroopa Liit miljardeid, aga keegi midagi ette ei võta.

Edu, Erikule Euroopa Parlamenti kandideerimisel!