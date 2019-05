Teletäht: Meghan tahtis, et otsiksin talle mõne kuulsa inglise mehe 

Hiljuti levisid kuuldused, et Meghan kutsus enne Harryga tutvumist kohtama Briti superstaarisaate „X Factor“ võitjat Matt Cardle'it. Nüüd väidab ka Lizzie Cundy, et USA näitlejannal oli ilmselgelt sihiks endale prominentne briti mees leida.

Meghan oli kolm kuud enne Londonisse sõitmist oma esimesest abikaasast Trevor Engelsonist lahku läinud. Lizzie näitas talle fotot briti jalgpallistaarist Ashley Cole'ist, kuid Meghan olevat vutiässa välja praakinud - too on tuntud oma seksiskandaalide poolest.

Kuid Lizzie väidab, et õige pea katkestas Meghan temaga suhted. Ta on veendunud, et näitlejannal soovitati talle tuttavate meediaesindajatega enam mitte läbi käia. Ka briti teletäht Piers Morgan on väljendanud nördimust, et Meghan, kes temaga kaks aastat agaralt suhtles, ei tahtnud temast enam midagi kuulda, kui ta Harry sõbratariks sai.