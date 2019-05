Laulasmaa: mida teha Eesti heliloojate lemmikkohas? 

Laulasmaad läbib sellest aastast uus Ranniku matkarada. See on killuke üle tuhande kahesaja kilomeetri pikkusest teekonnast, mis algab Leedu-Läti piirist ja lõpeb Tallinna all. Enamasti saab sellel rajal käia mereäärt pidi, kuid aeg-ajalt tuleb põigata ka sisemaale.