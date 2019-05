Eesti eurodelegatsiooni liige: mind koheldi Iisraeli lennujaamas alandavalt 

"Siis viidi mind turvaalale ja otsiti läbi kogu mu pagas. Mu sülearvuti võeti ära ja mind küsitleti seni, kuni pidin oma lennukile minema. Tundus, et neile ei sobinud, et olen austraallane, kes töötas Eesti delegatsiooni heaks ja see, et minu lepingus oli telekanali nimi kirjutatud inglise, aga kaelakaardil eesti keeles."

Samal teemal Eurovision Austraalia maakohast Eesti eurodelegatsiooni liikmeks: „Ma armastan Eestit ja Eurovisioni!“ Clark on kuulnud, et ka Malta ajakirjanikku küsitleti väga pikalt. "Meil oli Iisraelis lõbus, see oli kõige mõnusam Eurovision, kus töötada - ilm, inimesed ja toit olid imelised. Imeline reis muutus aga selleks, et ma ei taha sinna enam kunagi tagasi minna."

Iisraeli Ben Gurioni lennujaama esindaja ütles, et 1200 ametlikku ja mitteametlikku Eurovisioni külalist, kes riigist väljusid, läbisid turvakontrolli. "Leidsime kahtlase sülearvuti ja see nõudis lisakontrolli, et vältida riski teiste lennureisijate suhtes."