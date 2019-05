Elu OLE NUTIKAS: kuidas toit külmikus kauem säiliks? Toimetas Kersti Eero , täna, 08:42 Jaga: M

TÄIELIK ANARHIA: Piim asub kõige soojemas kohas ehk ukse sees olevas riiulis ja kõrvits, kelle koht pole üldse külmikus, laiutab võileivamaterjali asemel keskmisel riiulil. Tiina Kõrtsini

Selle asemel, et poest tulles oma kott kiiresti külmikusse tühjendada, mõtle, kuhu sa midagi paned, sest temperatuur kapi eri osades võib märgatavalt erineda. „Nii piimatoodetel, lihal, köögiviljadel kui ka kastmetel on erinevad nõudmised temperatuuri ja õhuniiskuse osas, sestap on oluline teada, millisel riiulil mida säilitada,“ kinnitab LG Electronics tehnikaekspert Vjaceslavs Sergejevs.