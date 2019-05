Jüri Ratase populaarsus peaministrina kasvas taas Kaja Kallasest üle 

Turu-uuringute AS on pikemat aega valimisealistelt kodanikelt nende eelistuse kohta uurinud ja kuigi Jüri Ratas oli pikka aega vastanute lemmik, kasvatasid märtsis Reformierakonna võidetud riiikogu valimised Kaja Kallase toetuse esimest korda Ratasest suuremaks. Maikuu tulemused näitavad, et peaministrikoha säilitamine aitas Ratasel taastada oma populaarsuse ja teda toetab 34 protsenti küsitletutest, mis on sama seis nagu enne valimisi.

Uuringujuht Juhan Kivirähk selgitas, et Kaja Kallase toetust kasvatas ka valimistejärgsel perioodil Keskerakond-EKRE-Isamaa koalitsiooniga vastandamine, kuid nüüd kui valitsus on tööd alustanud on kogu vastandumine minevik ja inimesed harjunud mõttega, et Ratas on peaminister.