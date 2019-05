Riigikohus arutab pansionis olnud vanuri surmajuhtumit 

Nüüdseks on Pandivere Pansion OÜ ja Margus Peldese kaitsjad vaidlustanud Tartu ringkonnakohtu otsuse riigikohtus. Kassatsioonis leitakse muu hulgas, et pansioni juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus ei saa olla niivõrd ebamõistlikult lai, eriti kui pansionis töötab iga päev personal, kelle ülesanneteks on igapäevaste sisuliste küsimustega tegelemine. „Kassatsioon võeti menetlusse,“ ütlesid kaitsjad, vandeadvokaadid Ants Nõmper ja Sandra-Kristin Kärner Õhtulehele.